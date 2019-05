Incidente fra mezzi pesanti in Tangenziale, un ferito e viabilità congestionata

Questa mattina intorno alle ore 9.30 di è verificato un incidente stradale che ha messo a dura prova la viabilità modenese. È accaduto lungo la Tangenziale Nord Carducci, pochi metri dopo l'uscita n. 6 (via Nonantolana) in direzione Milano. Ancora non chiara la dinamica dello scontro, che ha coinvolto auto e camion. Un ferito è stato trasportato in ambulanza all'ospedale, ma non si trova in condizioni particolarmente gravi.

I rilievi e le operazioni di rimozioni dei mezzi hanno richiesto oltre due ore e si è resa necessaria la chiusura dell'ingresso in Tangenziale da via Nonantolana (direzione Milano), presidiata dalla polizia municipale.

Nel momento più critico la Tangenziale è rimasta bloccata tra il punto del sinistro e lo svincolo con via Emilia, con pesanti ripercussioni per il traffico, che si è riversato sulle vie interne all'anello della tangenziale.