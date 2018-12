Incidente in Tangenziale in piena notte, grave un ventenne

Intorno alle ore 2.30 della scorsa notte si è verificato un incidente molto grave lungo la Tangenziale di Modena. Un'auto condotta da un ragazzo di appena 20 anni è infatti finita contro i guar rail in modo violento in corrispondenza dell'uscita 10bis (strada Nazionale Canaletto), mentre procedeva in direzione nord. Il giovane è stato estratto dal veicolo e preso in consegna dal 118, intervenuto con automedica e ambulanza, poi trasferito all'ospedale di Baggiovara. Il giovane ha riportato un violento trauma alla testa durante lo scontro e le sue condizioni sono gravi.

Sul posto per gli accertamenti è intervenuta la Polizia Stradale, che sta facendo luce sulla dinamica del sinistro. Non si esclude infatti che l'incidente possa essere stato causato da un altro veicolo che poi si è allontanato.