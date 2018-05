Carambola sul raccordo della Tangenziale, due feriti. Tratto chiuso

Intorno alle ore 16 si è verificato un incidente che ha coinvolto più mezzi, due auto e due furgoni, lungo la Tangenziale Nord Rabin. Lo scontro è avvenuto nel tratto compreso fra le rotatorie di via Nonantolana e via M.L. King (Torrazzi), in corsia nord. I veicoli hanno riportato gravi danni, secondo una dinamica ancora da chiarire.

Due sono stati i conducenti feriti, soccorsi da altrettante ambulanze del 118. Non sarebbero fortunatamente in condizioni tanto gravi da far temere per la loro vita.

Sul posto gli agenti della Polizia Stradale e della Municipale. Alle ore 16.50 il tratto oggetto del sinistro è stato chiuso al traffico.