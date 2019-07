Auto precipita nel torrente lungo via Nirano, conducente salvo

Incidente rovinoso ma senza gravi conseguenze quello che ha coinvolto oggi intorno alle 13 un automobilista che stava percorrendo via Nirano, nell'omonima località di Fiorano Modenese. Nel tratto compreso tra Spezzano e Torre delle Oche l'uomo ha perso il controllo della sua auto per ragioni ancora non appurate ed è uscito di strada lungo la scarpata, finendo con lo schiantarsi nell'alveo del torrente fossa che costeggia la strada di collina.

Come detto, il conducente è stato soccorso dal 118 ma se l'è cavata con lesioni non serie. Sul posto, insieme alla Polizia Municipale, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che in breve tempo hanno iniziato le operazioni di recupero del mezzo.

Grazie alla gru è stato possibile issare l'auto fin sulla strada e poi rimorchiarla con un carro attrezzi, riducendo così al minino l'impatto per l'ambiente.

