Cade in bici a San Marino di Carpi, grave un 70enne

Questa mattina poco prima delle ore 9 un uomo è rimasto vittima di un incidente mentre percorreva in bicicletta Traversa San Lorenzo, la strada che dalla frazione carpigiana di San Marino procede in direzione di Fossoli. Il ciclista è caduto sulla strada per queello che al momento sembra un malore improvviso. Non risultano altri veicoli coinvolti.

Il paziente è stato soccorso dai sanitari del 118 di Carpi e poi dal medico arrivato in eliambulanza da Bologna. Il 70enne è stato stabilizzato e portato in volo all'Ospedale di Baggiovara, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

I rilievi dell'incidente sono a carico della Polizia Municipale delle Terre d'Argine, che ha anche chiuso al traffico Traversa San Lorenzo per circa un'ora.