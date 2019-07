Travolto dai tronchi persi da un camion ribaltato, ferito un ciclista modenese

Davvero una disavventura difficile da dimenticare per un ciclista modenese, impegnato oggi nelle Dolomiti per un'ascesa al passo Valparola, nei pressi del “Forte 3 Sassi”. L'atleta, il 39enne M.M., ha infatti dovuto fare i conti con un ostacolo a dir poco imprevisto: un camion che lo precedeva e trasportava tronchi è infatti stato vittima di un incidente, per cause ancora non chiare. Il semirimorchio si è ribaltato e il legname è caduto in strada, colpendo il 39enne che era appena stato superato dal mezzo.

Il ciclista è stato soccorso da alcuni testimoni e dai soldati dell'esercito tedesco che in quel momento si trovavano a passare in zona. Poi sul posto è arrivato il 118 con l'eliambulnza, che ha trasportato il ferito all'ospedale di Belluno. Fortunatamente il 39enne se la caverà con 15 giorni di prognosi. I rilievi sono a cura dei Carabinieri.

