Ubriaco finisce con l'auto nel fosso, arrestato dopo una violenta rissa con la Polizia

Nonostante fossero le 14.30 del pomeriggio, si è messo al volante in pesante stato di ubriachezza, tanto che la sua auto è finita nel fosso. E' successo ieri lungo la Tangenziale Rabin di Modena, il "braccio" che corre parallelo a via Nonantolana, dove un uomo di 52 anni ha perso il controllo della propria auto, che è scivolata oltre la carreggiata, fortunatamente in maniera non così rovinosa. Il conducente è infatti uscito con le proprie gambe dal veicolo, proprio mentre sul posto transitava una pattuglia della Squadra Volante, diretta verso una banca nella quale era scattato un (falso) allarme antirapina.

Gli agenti si sono fermati per assicurarsi di quanto era accaduto e hanno cercato di interagire con l'automobilista, che era però in evidente stato confusionale per il troppo alcol che aveva in corpo. Il dialogo è fallito in maniera precipitosa e il 52enne ha reagito in maniera violenta: è nata una colluttazione durante la quale l'uomo è anche stato spintonato, cadendo di nuovo nel fossato. Questo però non gli ha impedito di reagire nuovamente e di colpire i poliziotti, che al termine dell'azione sono dovuti ricorrere alle cure mediche al Pronto Soccorso, riportando rispettivamente 3 e 15 giorni di prognosi.

Anche grazie all'arrivo di rinforzi, l'ubriaco è stato trasportato in cella di sicurezza, dichiarato in arresto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonchè per quello di danneggiamento aggravato, avendo rotto la radio di servizio della Volante. Oggi sarà processato per direttissima.