Scontro tra due auto a Marano sul Panaro, un ferito

E' di un ferito, trasportato in ospedale in codice giallo, il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alle ore 13 a Marano sul Panaro.

Lo scontro ha visto coinvolte una Mini Cooper bianca e una Nissan Quashquai, anch'essa bianca, con a bordo rispettivamente una e due persone. Sul posto è accorso il 118, con due ambulanze e un'automedica, soccorrendo immediatamente il conducente della Mini Cooper rimasto ferito.

Sembra che la Mini stesse percorrendo Via Gramsci, sulla quale avrebbe dovuto immettersi la Nissan proveniente da via Giuseppe di Vittorio; strada all'altezza della quale è avvenuto l'incidente. Sono comunque in corso i rilievi dei Carabinieri della Tenenza di Vignola per chiarire la dinamica dell'incidente.