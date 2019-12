Finisce fuori strada all'uscita della Tangenziale, ferita una automobilista

Ha probabilmente perso il controllo della propria Kia mentre imboccava l'uscita della Tangenziale 10 Bis, scivolando verso sinistra e precipitando in una piccola scarpata. La sua auto ha colpito frontalmente un albero e di è distrutta. È accaduto intorno alle ore 10.30 di oggi sulla rampa che conduce su via Lamarmora.

La giovane conducente è stata soccorsa dal 118 con l'aiuto fondamentale dei vigili del fuoco. Dopo essere stata mediata a bordo del mezzo è poi stata trasportata su per la scarpata e caricata in ambulanza. Le sue ferite non sarebbero particolarmente gravi.

Sul posto la Polizia Municipale, che ha chiuso al transito l'uscita.

