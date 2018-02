Incidente in viale amendola. Automobile investe ciclista

È avvenuto verso le 7:20 di questa sera l'incidente in via Amendola all'incrocio con via morane. Ad essere coinvolto è un ciclista adulto durante il passaggio dell'incrocio. Ad intervenire è stata l'ambulanza che ha soccorso la persona trovata al centro della strada a bordo della barriera tra i due sensi di marcia. Il ciclista è stato poi portato viavdall'ambulanza disteso sulla barella.