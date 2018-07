Scontro con ribaltamento al Villaggio Giardino, quattro persone ferite

Poco prima delle ore 21.30 di questa sera si è verificato un grave scontro fra due auto, una Volkswagen Golf e una Skoda Fabia esattamente all'incrocio tra via Aristotele e via Euclide, nella zona del Villaggio Giardino. L'esatta dinamica è al vaglio dei Carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, ma quello che è certo p che la Skoda si è capottata a seguito dell'impatto.

Quattro persone sono state soccorse da tre ambulanze del 118 e da un'automedica. Un primo bilancio parla di una giovane ferita in modo grave, e di altre tre persone - una donna e due uomini - che hanno riportato lesioni meno preoccupanti. Tutti sono stati trasferiti in ospedale. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza delle due auto coinvolte. Seguiranno aggiornamenti

