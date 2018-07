Ancora un incidente su via Aristotele, i residenti invocano un intervento del Comune

Questa mattina alle ore 8 sue auto si sono scontrate all'incrocio tra via Aristotele e via Euclide, nella zona del Villaggio Giardino. L'impatto, dovuto ad una mancata precedenza, è stato violento, ma fortunatamente gli automobilisti coinvolti non hanno riportato gravi conseguenze: soltanto una persona è stata accompagnata in ospedale per accertamenti dall'ambulanza del 118. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi.

L'incidente segue a breve distanza di tempo quello ben più grave avvenuto appena una settimana fa, nella prima serata del 17 luglio. Anche in quella circostanza due auto si erano scontrate, con una che si era ribaltata sul tettuccio: il bilancio era stato molto più pesante, con quattro persone ferite, di cui una grave.

L'ennesimo episodio ha sollevato nomamente le proteste dei residenti. Le auto percorrono via Aristotele ad alta velocità e lo stesso vale per chi viaggia su via Euclide e dovrebbe dare la precedenza all'incrocio: purtroppo questo non sempre avviene e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Più volte gli abitanti della zona - di urbanizzazione relativamente recente - hanno chiesto l'intervento dell'Amministrazione per porre rimedio a questa situazione, chiedendo l'installazione quantomeno di in segnale luminoso, se non di dissuasori più incisivi.