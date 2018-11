Travolta da un'auto dopo la messa, muore una bimba di 5 anni

Un dramma domenicale ha spezzato la vita di una bambina e della sua famiglia, una coppia di genitori e i loro cinque figli, immigrati dal Ghana e residenti a Camposanto. Rebecca Amadu è infatti deceduta in seguito alle ferite riportate dopo che un'auto l'ha colpita in via Bembo, oggi intorno alle ore 13. La bimba è stata travolta da una donna di 46 anni al volante di una Fiat Multipla, che è uscita da un parcheggio senza accorgersi della presenza della piccola, che si era momentaneamente allontanata di qualche metro dai famigliari.

Il fatto è avvenuto davanti alla sede della Chiesa Evangelica ADI situata nella zona di San Cataldo, proprio al termine della funzione religiosa che aveva riunito tanti fedeli, in prevalenza cittadini africani che regolarmente frequentano le celebrazioni della loro confessione. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 cn ambulanza e automedica, ma per la bambina era ormai troppo tardi. Rilievi affidati alla Polizia Municipale.