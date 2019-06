Incidente in via Bonacini, ferita una donna di 84 anni

Erano circa le 10.15 di questa mattina quando via Bonacini è stata teatro di un incidente che ha coinvolto un'auto e un pedone. E' accaduto nei pressi dell'incrocio con via Puccini: secondo una prima ricostruzione, mentre una donna di 84 anni stava per attraversare la strada è stata urtata da un'auto che viaggiava in direzione della via Emilia. La signora è stata colpita dallo specchietto retrovisore destro del veicolo ed è scaduta a terra.

L'anziana è stata soccorsa dal 118, intervenuto con ambulanza e automedica, per poi essere trasferita all'ospedale. Le lesioni riportate ad un fianco non sembrano tuttavia gravissime. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale.