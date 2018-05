Sei giovani feriti nello scontro fra due auto nelle campagne di Castelfranco

Due automobili che viaggiavano in senso opposto si sono scontrate in maniera violenta: un urto quasi frontale dettato sicuramente dall'alta velocità e dalla strada stretta che i due mezzi stavano percorrendo. E' successo qualche minuto prima della mezzanotte di ieri in via Cirione, strada che attraversa le campagne di Castelfranco Emilia in corrispondenza dell'oasi di Manzolino. A bordo delle due auto si trovavano nel complesso sei giovanissimi, cinque ragazzi maggiorenni e una ragazza di 17 anni.

Tutti hanno riportato ferite nell'impatto e sono stati soccorsi dal 118 arrivato in massa sul luogo dell'incidente, con cinque ambulanze e un'automedica. Ad avere la peggio un ragazzo di 19 anni, trasportato al Maggiore di Bologna con la massima urgenza: le sue condizioni sarebbero crtitiche. Traumi seri anche per un 18enne, un 20enne e la 17enne, meno gravi gli altri due giovani: tutti sono stati comunque portati in ospedale.