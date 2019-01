Scontro all'incrocio, auto ribaltata in via Cesare Costa

Seppure lo scontro non sia stato violento e la velocità non fosse eccessiva, tanto è bastato a causare il ribaltamento di un Fiat Doblò. E' accaduto intorno alle ore 12 in via Cesare Costa, all'intersezione con via Cesari, dove un giovane alla guida di una Fiat 500 ha svoltato nel momento in cui sopraggiungeva l'altro veicolo, che appunto si è cappottato dopo l'impatto, finendo ruote all'aria.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 in ambulanza, i quali hanno prestato soccorso al guidatore del furgone, rimasto incastrato nelle lamiere. I Vigili del Fuoco hanno fornito il supporto necessario all'estrazione e messo in sicurezza i mezzi. Fortunatamente il conducente, un uomo di mezz'età, è rimasto cosciente non non pare ave riportato lesioni serie: i sanitari lo hanno immobilizzato e accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso. Illesa la ragazza a bordo dell'altra auto.

Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale.