Cinque feriti in un incidente lungo via di Mezzo, grave una 29enne

Intorno alle 23 di ieri sera si è verificato un grave incidente tra Nonantola e La Grande, lungo via di Mezzo. Tre veicoli si sono scontrati violentemente - per cause ancora in corso di accertamento - all'altezza dell'incrocio con via Matta. La carambola ha coinvolto 5 persone che si trovavano a bordo, che sono state soccorse da altrettante ambulanze del 118, con il supporto del medico e dei Vigili del Fuoco.

Ad avere la peggio una giovane di 29 anni, che è stata trasportata all'Ospedale di Baggiovara in codice rosso. Traumi meno seri invece per una 49enne e un ragazzo di 15 anni. Portati in ospedale per accertamenti, ma in condizioni non preoccupanti anche una 28enne e un uomo di 47 anni.

Via di Mezzo è stata chiusa a lungo per consentire i soccorsi e i rilievi: il sinistro è stato gestito dai Carabinieri.