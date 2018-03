Scooter centra un'auto, due giovani feriti al Villaggio Artigiano

Intorno alle 18 si è verificato un incidente in corrispondenza dell'incrocio tra via Della Chiesa e via de Gavasseti, nel villaggo artigiano di Modena Ovest. Uno scooter con a bordo due giovani che stava percorrendo via Della Chiesa ha ignorato uno stop, tamponando lateralmente un'auto di passaggio, centrando la portiera lato passeggero e finendo a terra.

I due a bordo, un ragazzo e una ragazza, sono rimasti accasciati sull'asfalto e soccorsi da due ambulanze e un'automedica del 118 chiamate da alcuni testimoni. Dopo i primi soccorsi sul posto sono stati trasportati all'ospedale di Baggiovara, ma le loro condizioni non parrebbero fortunatamente gravi. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale.