Auto ribaltata in via del Pozzo, conducente bloccato e traffico fermo

Alle 16.30 un automobilista ha provocato un incidente in via del Pozzo, finendo per ribaltarsi con la propria Citroen. L'auto stava procedente dallo svincolo per il. Policlinico in direzione di via Emilia quando ha impattato contro un furgone nella corsia di destra, inclinandosi fino ad adagiarsi su un fianco.

L'uomo al volante è rimasto illeso, ma il mezzo è rimasto bloccato e non è stato possibile per i sanitari del 118 aiutarlo ad uscire. La concomitanza di molti interventi ha ritardato l'arrivo dei Vigili del Fuoco, che soltanto dopo mezz'ora hanno potuto ribaltare l'auto e liberare il conducente.

Le operazioni di soccorso e i successivi rilievi da parte della Polizia Municipale hanno costretto a chiudere via del Pozzo nel tratto interessato dall'incidente, con relativi disagi per il traffico.