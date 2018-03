Via Emilia bloccata da un incidente, denunciato automobilista ubriaco

Si è messo alla guida della sua Volkswagen Golf con un tasso alcolemico nel sangue quasi tre volte superiore al consentito: coinvolto in un incidente, per lui sono scattati la denuncia e il ritiro della patente. È accaduto questa mattina, sabato 24 marzo, intorno alle 6.30 in via Emilia ovest nei pressi della rotatoria di Marzaglia. Le ripercussioni sulla viabilità sono state importanti, con rallentamenti e code in direzione di Modena.

La Golf, guidata da un 37enne residente a Reggio Emilia, F.L. le sue iniziali, in uscita dalla rotatoria in direzione periferia, si è scontrata frontalmente-lateralmente con un furgoncino Peugeot Ranch guidata da un 45enne a sua volta residente a Reggio Emilia, S.B. le sue iniziali, che percorreva via Emilia ovest in direzione Modena. Il mezzo è finito fuoristrada abbattendo il guardrail e fermandosi su un tratto asfaltato.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia municipale e il 118 che ha trasportato il conducente del furgoncino al pronto soccorso dell'Ospedale di Baggiovara.

La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento, ma il conducente della Golf è risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico pari a 1.42 grammi/litro, collocandosi in seconda fascia (0,8-1,50 gr/lt), poco al di sotto della fascia più grave individuata dall’articolo 186 del Codice della Strada. All’uomo è stata ritirata la patente; è inoltre stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.