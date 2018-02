Incidente fra auto e scooter in via Emilia Ovest, muore un 39enne

Ha perso la vita in un drammatico incidente stradale un uomo di 39 anni, M.O. di Rubiera, che questa mattina prima dell'alba stava transitando lungo via Emilia Ovest. Intorno alle ore 5.30 il suo scooter si è scontrato con un'auto, condotta da un ragazzo di 22 anni, all'altezza della nuova rotatoria, tra via Sallustio e via Rosmini. L'impatto è stato fatale e a nulla sono valsi i soccorsi del 118.

Accompagnato a Baggiovara l'automobilista, anch'egli di Rubiera, con ferite molto lievi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Lo scooter procedeva in direzione di Reggio e stava per immettersi sulla rotatoria, quando è stato centrato frontalmente dall'auto, una Fiat Panda. Non si esclude che l'automobilista sia stato tratto in inganno dalla nuova rotatoria e abbia proseguito dritto, invadendo così la corsia opposta.

Il tratto interessato della via Emilia rè stato chiuso al traffico, con deviazioni segnalate in loco per le auto in stransito, e riaperto solo verso le ore 11 di questa mattina.