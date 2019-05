Donna di Carpi travolta da un'auto e uccisa in via Emilia nel reggiano

Non c'è stato nulla da fare per la donna investita la scorsa notte lungo la Statale 9 nel reggiano. La 47enne di Carpi Samantha Prandi ha infatti perso la vita a seguito dell'impatto con un'auto, mentre attraversava la via Emilia in località Villa Cella.

Fatale lo scontro con una Ford che l'ha colpita sbalzandola per diversi metri sull'asfalto, causandole traumi tali da ucciderla sul colpo. Sul posto 118 e Municipale.

Il fatto è accaduto poco dopo l'una di notte di fronte al ristorante etnico La Mulata, presso il quale la vittima aveva cenato insieme ad alcune amiche.