Auto ribaltata, un ferito in via Romania

Questa mattina intorno alle ore 8.30 si è verificato un incidente nella zona artigianale di Modena Nord. Una Mitsubishi Asx si è ribaltata durante l'immissione da via Finzi su via Romania dopo lo scontro con una Volkswagen Polo. Il conducente del SUV è rimasto incastrato all'interno ed è stato soccorso dal 118 e dai Vigili del Fuoco, estratto dal mezzo e caricato in ambulanza per poi essere trasferito in ospedale. Le sue condizioni non sono particolarmente gravi. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale.