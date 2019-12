Via Formigina e viale Autodromo, podista investito e auto contro un semaforo

Due incidenti tra ieri sera e ieri notte lungo strada Formigina e viale Autodromo, le due denominazioni della stessa strada alla periferia ovest della città spesso e volentieri teatro di incidenti gravi. Il primo episodio è avvenuto intorno alle 19, quando un'auto che viaggiava su strada Formigina in direzione nord ha investito un uomo che stava facendo jogging: è accaduto all'altezza dell'incrocio con via Corni. L'uomo è stato soccorso dal 118 dopo essere stato sbalzato ed aver impattato con l'asfalto. Trasportato all'ospedale, non è in condizioni particolarmente gravi.

Qualche ora dopo, verso le 23.30, un altro automobilista è stato protagonista di un'uscita di strada, a quanto risulta al momento senza il coinvolgimento di altri mezzi. La sua auto che viaggiava lungo viale Autodromo ha abbattuto il semaforo posto sullo spartitraffico al centro della carreggiata, all'altezza dell'incrocio con via de' Gavasseti, poi ha terminato la propria corsa contro un albero.

Non si conoscono al momento le esatte cause dell'incidente, ma il conducente è stato accompagnato in ospedale dall'ambulanza del 118: a sua volta non è in pericolo di vita. Sul posto per la messa in sicurezza del veicolo anche i Vigili del Fuoco.