Scontro tra auto e frugone, tre feriti a Campogalliano

Intorno alle 7.40 di oggi due mezzi si sono scontrati nelle campagne di Campogalliano. L'incidente si è verificato lungo via Fornace, all'angolo con via Cristina e ha coinvolto un'auto e un furgone aziendale e un'auto. Entrambi i messi sono finiti fuoristrada, ma l'esatta dinamica è ancora al vaglio della Polizia Municipale, intervenuta per i rilievi.

Tre le persone coinvolte, che sono state soccorse dal 118 e dai Vigili del Fuoco. Sul posto due ambulanze e l'elisoccorso, che tuttavia è rientrato alla base senza trasportare alcun paziente: i feriti - a quanto si apprende non gravi - sono stati trasportati in ospedale con le ambulanze.

Via Fornace è stata chiusa al traffico, con conseguenti disagi alla circolazione.