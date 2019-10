Magreta: auto si ribalta, sfonda la recinzione e danneggia una condottuttura del gas

Anche oggi l'incrocio tra via don Franchini e via Cavezzo, nelle campagne di Magreta è stata teatro di un incidente. Un fenomeno decisamente frequente, in particolare a causa dell'alta velocità con cui spesso viene percorsa la strada di campagna che collega Casinalbo e Magreta, con incroci a raso dove non di rado si creano incidenti pericolosi.

Oggi l'auto coinvolta è finita fuori controllo apparentemente senza il coinvolgimento di altri mezzi e ha sfondato la recinzione di un'abitazione, capovolgendosi poi sul tettuccio. Nessuna conseguenza per gli occupanti, ma l'impatto con la struttura ha causato il danneggiamento della conduttura esterna del gas che serve la casa di campagna in questione, costringendo i Vigili del Fuoco ad intervenire. Il tubo è stato messo in sicurezza rapidamente.

L'incidente è del tutto analogo a quello avvenuto lo scorso 29 gennaio, quando una Ford Focus aveva impattato nello stesso identico punto creando la stessa rottura del tubo del gas.