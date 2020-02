Auto ribaltata in via Fratelli Rosselli, disagi al traffico

Pochi minuti prima delle 19 una Peugeot in transito lungo via Fratelli Rosselli si è ribaltata finendo sul tettuccio dopo l'impatto, minimo, con un'altra vettura. E' accaduto nei pressi dell'incrocio con via Conco. Il conducente del mezzo è stato soccorso dai sanitari e dal medico del 118, dopo che era già riuscito ad uscire dall'abitacolo con l'aiuto dei passanti.

L'uomo non pare aver riportato conseguenze fisiche serie ed è stato accompagnato in ambulanza fino all'Ospedale di Baggiovara per gli accertamenti del caso.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale, che oltre ad eseguire i rilievi ha chiuso al transito il tratto di via Fratelli Rosselli interessata dal sinistro.