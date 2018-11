Via Fratelli Rosselli, ragazzina travolta da un'auto

Una giovanissima ragazza è stata investita da un'auto oggi pomeriggio intorno alle 16.30 lungo via Fratelli Rosselli. E' accaduto in corrispondenza dell'attraversamento pedonale a pochi metri dall'incrocio con via Pelloni: la vittima è stata colpita da una Fiat Punto condotta da un'anziana, che stava procedendo in direzione della periferia. Da una prima ricostruzione pare che l'automobilista sia stata abbagliata dal sole molto basso sull'orizzonte e non abbai visto la giovane che attraversava.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica del 118, che hanno prestato le prime cure alla ferita, che è poi stata trasportata in ospedale. Nonostante l'impatto violento con il parabrezza dell'auto, le sue condizioni non sono troppo preoccupanti. Sul posto anche la Polizia Municipale per eseguire i rilievi e gestire a senso unico alternato il traffico veicolare.