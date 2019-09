Carambola fra quattro auto in via Giardini a Formigine, grave un'anziana

Ha visto coinvolte quattro automobili il grave incidente verificatosi attorno alle ore 16.00 a Formigine, sulla Via Giardini, all'altezza dell'incrocio con via Treves. Secondo la ricostruzione preliminare, nonancora validata dallae forze dell'ordine, una Toyota Yaris grigia, che percorreva la Via Giardini in direzione Modena, era ferma con la freccia a sinistra, intenzionata ad immettersi su Via Treves. Ad un tratto l'anziana conducente ha subito un forte urto. A tamponarla, una Mercedes guidata da un 23enne, dopo essere stata a sua volta violentemente impattata da una Fiat Panda che la seguiva.

La potenza dello scontro causato da quest'ultima per cause ancora da accertarsi, ha sbalzato la Panda nella corsia opposta, nella quale viaggiava una Lancia Musa (in direzione Maranello), che non ha potuto evitare la collisione.

I feriti sono stati soccorsi da infermieri e edico del 118. Sono molto gravi le condizioni della conducente della Panda, un'anziana donna che è stata trasportata d'urgenza all'Ospedale di Baggiovara. Ferita anche la donna di mezza età che si trovava alla guida della Musa, mentre risultano illesi -seppure sotto shock- i conducenti degli altri due mezzi coinvolti.

Sul posto si trova la Polizia Municipale, per accertare le dinamiche di quanto accaduto e regolare il traffico, che ha subito forti rallentamenti.