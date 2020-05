Auto ribaltata dopo un tamponamento in via Giardini, un ferito a Formigine

Via Giardini Sud bloccata a formigine poco dopo le ore 12 per un incidente che ha coinvolto due auto. Da una prima riscostruzione, una Ford Fiesta che procedeva in direzione di Maranello avrebbe tamponato una Citroen che la precedva, nel momento in cui questa ha rallentato per svoltare a sinistra e imboccare via Tassoni. Nell'impatto la Ford è "decollata" e si è ribaltata, atterrando sul tettuccio qualche metro dopo.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e il personale medico-sanitario ha prestato soccorso ai due atutomobilisti rimasti coinvolti. Ad avere la peggio un cinquantenne formiginese a bordo dell'auto ribaltata, estratto dall'abitacolo grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco. L'uomo è stato portato all'Ospedale di Baggiovara, ma le sue condizioni non destano eccessiva preoccupazione.

Sul posto per i rilievi el la gestione della mobilità è intervenuta la Polizia Locale. Via Giardini è stata interrotta per circa mezz'ora tra via Treves e via Tassoni e il traffico deviato.