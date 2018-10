Incidenti, donna invesita durante l'attraversamento di via Giardini

Nel pomeriggio di oggi una donna è stata investita da un'auto lungo via Giardini, a Modena, all'altezza del Teatro Michelangelo.Da una prima ricostruzione risulta che la signora si trovasse sul sottile spartitraffico che separa le due corsie di marcia e che sia stata colpita da una vettura - una Fiat Punto - che procedeva verso la periferia. L'esatta dinamica non è ancora stata stabilita dagli agenti della Municipale, ma l'anziana ha urtato contro il parabrezza dell'auto ed è caduta sull'asfalto, riportando una lesione piuttosto seria.

Soccorsa dai sanitari e dal medico del 118 arrivati in ambulanza, la 74enne è poi stata trasferita all'Ospedale di Baggiovara. Le sue condizioni non sarebbero però così gravi da far temere per la sua vita. Rallentamenti lungo via Giardini per le operazioni di soccorso e la riduzione temporanea della carreggiata.