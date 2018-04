Investita sulle strisce in via Giardini, ferita una donna

Intorno alle 10 di questa mattina una donna che stava attraversando via Giardini è stata travolta da un'auto. E' accaduto sulle strisce pedonali in corrispondenza dell'incrocio con viale Corassori, da cui la signora proveniva. Una Fiat Punto condotta da un anziano che viaggiava in direzione del centro di Modena ha urtato la donna facendola cadere a terra.

Sul posto sono arrivate ambulanza e automedica, con i sanitari del 118 che si sono occupati della ferita, immobilizzata e caricata in ambulanza alla volta di Baggiovara. La signora è stata affidata al Trauma Team a seguito delle lesioni riportate, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto la pattuglia antinfortunistica della Polizia Municipale, che dovrà accertare l'esatta dinamica dello scontro, verificando in buona sostanza le condizioni del semaforo al momento dell'incidente.