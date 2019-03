Incidente all'incrocio e carambola sulle auto in sosta, tanti danni in via Guarini

Ancora un incidente in via Guarini a Modena, all'incrocio con via Bondigli. Uno scontro tra due auto che provenivano dalle due strade in questione e che fortunatamente non ha avuto conseguenze serie per gli automobilisti - un uomo e una donna - ma che ha creato non pochi problemi ai residenti della zona.

Le due auto, infatti, hanno coinvolto nella carambola altri tre mezzi in sosta, che hanno riportato diversi danni. Pezzi di carrozzeria sono volati tutt'intorno, finendo addirittura all'interno dell'androne di un palazzo.

Il fatto ha inevitabilmente generato altro malumore tra i residenti, che lamentano in quel punto specifico troppi incidenti, dovuti soprattutto alla forte velocità di percorrenza di via Guarini. I rilievi sono stati svolti dalla Municipale