Violento scontro fra auto e moto, un ferito in via Lamarmora

Una moto Suzuki e una Fiat 500 si sono scontrate verso le 17.30 di oggi mentre percorrevano viale Lamarmora, alla periferia nord di Modena. L'incidente è avvenuto nel tratto in semicurva tra la rotatoria di via delle Suore e l'incrocio con via Staffette Partigiane: per il motociclista l'impatto è stato frontale, tanto che la ruota anteriore del mezzo si è staccata, mentre l'auto ha ricevuto un colpo laterale, nella parte anteriore sinistra. Una dinamica particolare che sarà oggetto dei rilievi della Polizia Municipale.

Il centauro è stato sbalzato sull'asfalto e ha riportato diversi traumi: soccorso e stabilizzato da infermieri e medico del 118 è poi stato caricato in ambulanza alla volta dell'Ospedale di Baggiovara. Le ferite paiono serie, ma l'uomo non ha mai perso conoscenza. Illesa invece la giovane alla guida dell'auto, tutavia sotto shock per l'accaduto.

Sul posto è intervenuta in prima battuta la Polizia di Stato, in transito in zona in quel momento, poi raggiunta dalla Municipale. Code in entrambe le direzioni di marcia.