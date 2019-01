Anziana invesita da un'auto in via Mattarella, è grave

Nel pomeriggio di oggi una donna è stata investita da un'auto in viale Piersanti Mattarella. È accaduto intorno alle 17.30 in corrispondenza dell'attraversamento pedonale nei pressi della rotatoria con via Falcone. Un anziano alla guida di una Fiat Panda non si è accorto della presenza del pedone e ha travolto la signora, che è stata sbalzata a diversi metri di distanza.

La donna, una 72enne, è stata soccorsa da ambulanza e automedica, stabilizzata e poi accompagnata all'ospedale di Baggiovara con la massima urgenza e qui è stata affidata al Trauma team. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale.