Abbatte un palo e si cappotta nel vigneto, deceduto un anziano automobilista

Percorrendo via Medicine, la strada di campagna che collega via Vignolese a San Vito di Spilamberto, un anziano automobilista è rimasto vittima di un incidente. Intorno alle 12.30 la Volkswagen Up condotta dall'uomo è uscita di strada poco oltre l'abitato di La Busa, a seguito di una sbandata verso destra: il mezzo fuori controllo ha dapprima abbattuto un palo del telefono, poi è finito nel fossato e si è cappottato. Durante la carambola il guidatore è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, rovinando sull'asfalto.

L'anziano è stato soccorso dai sanitari e dal medico del 118, caricato in ambulanza e trasportato verso l'ospedale di Baggiovara. Le sue condizioni sono riultate da subito particolarmente gravi, tanto che l'uomo, F.A. di 81 anni, è deceduto dopo l'arrivo al Pronto Soccorso.

L'incidente è al vaglio della Polizia Municipale: al momento non risultano altri mezzi coinvolti, quindi pare che l'automobilista abbia perso il controllo in maniera fortuita, o addirittura a causa di un malore.

Non è la prima volta che via Medicine è teatro di episodi di questo tipo. Gli stessi residenti che hanno assistito al sinistro lamentano condizioni di insicurezza, dettate da un lato da una strada stretta e dall'altro dall'eccessiva velocità di chi a percorre. Testimonianza ne sono gli innumerevoli pezzi di auto che si trovano nei fossi a bordo della carreggiata.