Podista travolto da un'auto nelle campagne di San Cesario, è grave

Ha riportato un grave trauma cranico l'uomo investito ieri verso le ore 19 a San Cesario. Il 51enne stava correndo per allenamento quando è stato travolto da un'auto all'incrocio tra via Modenese e San Bernardino, in una zona di aperta campagna.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza da Castelfranco Emilia e in seconda battuta l'elisoccorso di Bologna: viste le condizioni critiche del ferito, è stato deciso il trasporto con la massima urgenza verso l'Ospedale Maggiore, nel capoluogo felsineo. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei Carabinieri.