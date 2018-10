Auto cappottata in strada Morane, ferita la conducente

Intorno alle ore 12.15 di oggi un'auto che transitava lungo strada Morane è stata protagonista di un incidente, avvenuto poco distante dall'incrocio con via Peretti. Per ragioni ancora non chiare, un'automobilista alla guida di una Toyota Rav 4 ha scartato verso destra, centrando una Citroen in sosta a bordo strada. L'impatto è stato tale che la ruota anteriore destra del suv ha fatto da perno facendo così inclinare l'auto su un fianco. La donna al volante è rimasta intrappolata nell'abitacolo e si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrerla.

I pompieri hanno permesso ai sanitari e al medico del 118 di accedere al mezzo per prestare le prime cure alla ferita, che poi è stata estratta e caricata in ambulanza alla volta dell'Ospedale di Baggiovara. Le sue condizioni non sarebbero gravissime.

Sul posto anche la Polizia Municipale per i rilievi: strada Morane è stata chiusa al traffico per un tratto di circa 100 metri. Alle ore 13 la circolazione era ancora interdetta in attesa della rimozione dell'auto incidentata.