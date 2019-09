Incidenti, grave un'anziana investita da un'auto in strada Morane

Intorno alle 11.30 una donna anziana è stata investita lungo strada Morane. La signora - da una prima ricostruzione - stava attraversando in corrispondenza delle strisce pedonali di fronte all'edicola al civico 355 quando è stata colpita da una Fiat Panda condotta da un'altra donna. l'impatto è stato particolarmente violento, con un trauma cranico commotivo generato dall'urto contro il parabrezza dell'utilitaria.

La signora è stata soccorsa dai sanitari e dal medico del 118 e poi è stata trasportata all'Ospedale di Baggiovara per essere affidata alle cure del Trauma Team. Non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono comunque preoccupanti.

I rilievi sono a cura della Polizia Municipale, intervenuta sul posto con l'ufficio mobile. Illesa l'automobilista.