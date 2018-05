Perde il controllo del furgone e centra il guard rail, grave un 44enne

Stava rientrando verso la frazione di Piumazzo, dove risiede, al termine di una giornata di lavoro a Castelfranco, quando improvvisamente ha perso il controllo del furgone della ditta su cui viaggiava. E' successo oggi intorno alle ore 17 lungo via Muzza Corona, ai piedi del cavalcavia dell'A1, dove un automobilista di 44 anni ha subito un grave incidente a seguito dell'uscita di strada del suo mezzo. L'Opel Vivaro è finito prima sul ciglio della carreggiata, poi ha centrato un palo ed è finito contro un guard rail, che è penetrato nell'abitacolo schiacciando il conducente.

L'uomo è stato soccorso dal 118 anche grazie all'intervento dell'eliambulanza, sulla quale è stato caricato per essere trasferito in ospedale. I traumi riportati sono molto gravi, ma ancora non si conosce la prognosi. I soccorsi sono stati facilitati dall'arrivo di una squadra dei Vigili del Fuoco, che poi ha messo in sicurezza anche il guard rail danneggiato.

Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale di Castelfranco Emilia, che ha chiuso completamente al transito via Muzza Corona per circa un'ora e mezza.