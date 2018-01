Incidente a Castelfranco, auto ribaltata e conducente ferito

Nelle campagne di Castelfranco Emilia, precisamente all'incrocio tra via Prati e via per Panzano, si è verificato un incidente fra due auto. Intrno alle ore 11 una Fiat Punto e una Dacia Duster si sono scontrate, con il suv che ha avuto la peggio, ribaltandosi sul tettuccio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.

Fortunatamente un automobilista è rimasto illeso, mentre l'altro ha riportato lesioni non gravi ed è stato accompagnato in ospedale. Rilievi affidati alla Polizia Municipale, che ha anche temporaneamente sospeso la circolazione su via Prati.