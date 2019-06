Carambola fra tre auto in via Radici in Piano, gravissimo un giovane

Un incidente lungo via Radici in Piano a Sassuolo, nel tratto adiacente al centro commerciale Panorama, ha causato ieri un ferito molto grave. Il sinistro si è verificato all'intersezione con via Meucci/via Spallanzani, proprio all'uscita del parcheggio dell'area commerciale e ha coinvolto tre veicoli. Secondo quanto ricostruito in prima battuta dalla Polizia Municipale, una Chevrolet Matiz si sarebbe immessa da via Meucci su via Radici, urtando una Fiat Punto che sopraggiungeva in quel momento con diritto di precedenza. Nel'impatto la Matiz sarebbe poi carambolata su una terza auto per poi finire la sua corsa a bordo strada.

Sunito soccorsi dal 118 con due ambulanze e automedica le persone coinvolte nell'incidente. Ad avere la peggio è stato il conducente dell'auto che ha innescato l'incidente, il quale ha riportato diverse ferite e un grave trauma cranico, perdendo molto sangue e perdendo conoscenza. Il giovane, un 26enne straniero, è stato portato in codice rosso all'Ospedale di Baggiovara e lì si trova ricoverato in prognosi riservata.

Coinvolta anche una bambini di 9 anni che si trovava a bordo della terza auto, la quale è stata accompagnata all'Ospedale di Sassuolo per accertamenti, ma non dovrebbe aver riportato lesioni significative.