Scooter travolto da un'auto in via Respighi, grave il motociclista

Via Respighi si conferma strada ad alto tasso di incidentalità. Come spesso accade in corrispondenza dei suoi incroci, anche oggi alcuni veicoli si sono scontrati in maniera violenta. E' successo alle ore 14.15 all'altezza di via degli Scarlatti, dove una Dacia Sandero che viaggiava in direzione della via Emilia ha centrato un maxiscooter Honda che percorreva via Respighi, spingendolo poi contro un'altra auto che sopraggiungeva in direzione opposta.

L'impatto è stato molto violento e il motociclista è volato su una aiuola a bordo strada, procurandosi una grave ferita, mentre la Dacia ha terminato la propria corsa contro un palo della segnaletica stradale. Il ferito, un 57enne modenese, è stato soccorso da ambulanza e automedica del 118 e trasportato a Baggiovara: le sue condizioni sono gravi per via di un trauma cranico e di uno al torace. Si trova ricoverato in Terapia Intensiva e la prognosi è riservata.

Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Municipale.