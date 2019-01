Ennesima carambola in via Respighi, sei persone ferite

Pochi minuti prima delle 19 via Respighi è stata nuovamente teatro di un incidente stradale. È accaduto all'incrocio con via Fusco, dove tre auto si sono scontrate in modo violento. L'esatta dinamica è ancora al vaglio della Polizia Municipale, ma secondo quanto ricostruito sarebbe stata una Mercedes Classe A con a bordo una coppia, che percorreva via Fusco procedendo dalla via Emilia e non avrebbe dato la precedenza. Da qui lo scontro con una Lancia Ypsilon con a bordo due persone, che a sua volta è carambolata su una Fiat Panda che percorreva via Respighi, condotta da una giovane incinta.

I feriti, cinque in totale, sono stati soccorsi da medico e sanitari del 118, intervenuti con tre ambulanze. Tutte le persone coinvolte sono state trasportate tra Ospedale di Baggiovara e Policlinico.

Ad avere la peggio una ragazza di 29 anni e una donna di 48. Ferite più lievi per tutti gli altri.