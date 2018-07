Terribile frontale sulla Vignolese, ferito un giovane

Intorno alle ore 7.30 di stamane un'auto e un camion si sono scontrati frontalmente lungo via Vignolese, nel tratto compreso fra San Damaso e San Donnino. La Renault Scenic condotta da un giovane di 23 anni ha centrato quasi frontalmente un mezzo pesante che trasportava mattonelle, finendo in testacoda e riportando enormi danni.

Il conducente è stato soccorso da ambulanza e automedica del 118, dopo essere stato estratto dalle lamiere della monovolume grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco. Le sue condizioni sarebbero critiche e attualmente si trova all'ospedale di Baggiovara. Illeso il camionista.

Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale che ha completamente chiuso al transito via Vignolese. Le operazioni di rimozione dei mezzi e di pulizia della strada si preannunciano complesse. I veicoli provenienti da Modena vengono fatti tornare indietro all'altezza di Pittarosso, mentre in senso opposto il traffico viene dieviato su strada Gherbella.

Gallery