Carambola su via Emilia Est, un ferito grave a Castelfranco

Intorno alle ore 17 di oggi alle porte di Castelfranco Emilia si è verificato un incidente frontale fra due auto che ne hanno poi coinvolto una terza. E' accaduto lungo via Emilia Est, in corrispondenza del Vivaio Trenti. Lo scontro è stato violento, ma fra le diverse persone coinvolte soltanto una ha riportato lesioni, per altro gravi. Si tratta di un 45 enne, che è stato soccorso da ambulanza e automedica prima di essere trasferito all'ospedale di Baggiovara.

Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale di Castelfranco Emilia, che ha chiuso al transito per diverso tempo la Statale, con inevitabili disagi per il traffico dell'ora di punta.