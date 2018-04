Auto si si schianta contro un albero in viale Caduti, due feriti gravi

Questa mattina verso le 5.30 si è verificato un incidente lungo viale Caduti in Guerra, dove la strada compie una semicurva in prossimità poco dopo la rotatoria di piazza Natale Bruni. Per ragioni ancora tutte da chiarire un'auto di passaggio ha perso il controllo ed è finita sulle aiuole, schiantandosi poi contro uno degli alberi a bordo strada.

Sul posto sono arrivate due ambulanze e un'automedica del 118, seguite da una squadra dei Vigili del Fuoco e dalla Polizia Municipale. Due le persone a bordo dell'auto: entrambe hanno riportato lesioni piuttosto serie. Il più grave è un ragazzo di 24 anni, trasportato a Baggiovara con il codice di massima gravità. Un po' meglio è andata ad un 42enne. Entrambi sono nelle mani del Trauma Team.