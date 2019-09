Grave tamponamento in viale Italia, un ferito e strada chiusa

Pochi minuti dopo le ore 8 viale Italia, a Modena, è stato teatro di un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e un veicolo elettrico in uso ad una cooperativa per la raccolta dei rifiuti urbani. Lo scontro è avvenuto tra l'incrocio con via San Faustino e quello con via Emilia, nella corsia in direzione di quest'ultima.

Da una prima ricostruzione pare che l'auto, una Fiat Stilo condotta da un anziano, abbia tamponato l'altro mezzo: un impatto violento che ha proiettato il camioncino nel prato a destra della carreggiata, fino in un fosso.

Il conducente del piccolo veicolo uscito di strada è stato soccorso da personale del 118 e trasportato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita, ma il trauma è stato violento.

Sul posto la Polizia Municipale che ha eseguito i rilievi e chiuso al traffico il tratto di viale Italia interessato dal sinistro. Inevitabile qualche disagio al traffico.