VIale Monte Kosica, 73enne investita davanti alla stazione ferroviaria

Una donna modenese di 73 anni è stata investita da un suv, questa mattina, sabato 29 febbraio, in viale Monte Kosica all’altezza dell'incrocio con via Galvani, mentre con ogni probabilità si accingeva ad attraversare la strada. È stata portata al pronto soccorso di Baggiovara cosciente ma con traumi considerati gravi dai sanitari. Non sarebbe però in pericolo di vita.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte della Polizia locale.L’investimento si è verificato poco prima delle 8 in prossimità dell’incrocio tra le due vie: la vettura, guidata da un 54enne residente a Modena procedeva in direzione piazza Natale Bruni quando ha impattato contro la donna a piedi. L’automobilista si è immediatamente fermato per prestare soccorso.

Sul posto sono intervenuti la Polizia locale per i rilievi e il 118 per l’intervento di soccorso.