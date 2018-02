Giovane straniero senza documenti investito da un'auto, è in Rianimazione

È ricoverato all’ospedale di Baggiovara il giovane straniero investito da un’auto in via Montecuccoli nella serata di giovedì 1 febbraio a Modena, ma ancora nella tarda mattinata di venerdì non si era riusciti a risalire alla sua identità. L’uomo infatti non aveva con sé documenti e le sue condizioni non hanno consentito di accertare chi sia: si trova infatti ancora nel reparto di Rianimazione per un trauma cranico, anche se non pare in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto alle 19 all’altezza delle piscine Dogali. A investire il pedone è stata una Toyota Rav 4 che procedeva su via Montecuccoli dalla stazione dei treni in direzione di via Paolucci. Sul posto per i soccorsi il personale del 118 e la Polizia municipale di Modena che dovrà accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

Alla guida della vettura un anziano automobilista che ha urtato il giovane in mezzo alla strada e non in prossimità di un attraversamento pedonale. Secondo alcune prime testimonianze da verificare, pare che il giovane straniero sia solito frequentare la zona della stazione.